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Гостиницы Ставрополя приняли 104 тысячи туристов в 2025 году

С начала 2025 года в гостиницах краевого центра останавливались около 104,4 тыс. туристов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что для привлечения большего числа гостей специалисты туристско-информационного центра планируют создать новый маршрут, который включит в себя обзорную экскурсию по Ставрополю и выезд на Кочубеевскую ветроэлектростанцию — крупнейший ветропарк в России.

Сюда же войдет показ живописных видовых точек и объектов аграрного туризма.

Наталья Белоштейн

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