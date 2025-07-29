Гостиницы Ставрополя приняли 104 тысячи туристов в 2025 году

С начала 2025 года в гостиницах краевого центра останавливались около 104,4 тыс. туристов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что для привлечения большего числа гостей специалисты туристско-информационного центра планируют создать новый маршрут, который включит в себя обзорную экскурсию по Ставрополю и выезд на Кочубеевскую ветроэлектростанцию — крупнейший ветропарк в России.

Сюда же войдет показ живописных видовых точек и объектов аграрного туризма.

Наталья Белоштейн