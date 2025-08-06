«РИА Новости» назвало псевдонимы фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Некоторые фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» использовали одинаковые псевдонимы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Предполагаемые исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода использовали псевдонимы «Абдуллох», «Сухроб» и «Ибрагим» соответственно, Мухаммадсобир Файзов называл себя «Солех». Однако, как утверждает следствие, Назримад Лутфуллои и Джумахон Курбонов имели один псевдоним «Акбар». Мустаким Солиев и Зубайдулло Исмоилов оба представлялись «Собиром». Якубджони Юсуфзода называл себя «Якуб», Мухаммад Шарипзода пользовался псевдонимом «Абу-Хатоб». Умеджон Солиев называл себя «Мухаммадом», Шахромджон Гадоев — «Анасом».

Объявленный в розыск Алохимхон Беков носил псевдоним «Абу Мунзир». Помимо этого в деле упоминаются неустановленные лица с кличками «Сайфулло», «Ахи», «Тальхи», «Абумескин».

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 149 человек. 4 августа 2025 года 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела, все его исполнители признали вину. Фигурантами проходят четверо исполнителей теракта и 15 соучастников. Слушания закрыли по просьбе гособвинения.

Подробности — в материале «Ъ» «Суд закрыли от террористов».