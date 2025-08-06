В Аризоне разбился самолет санавиации, погибли четыре человека

В индейской резервации нации навахо в штате Аризона произошло крушение самолета санавиации. В результате погибли четыре человека, сообщила местная полиция.

Небольшой двухвинтовой самолет разбился и загорелся около 12:40 5 августа (21:40 мск) рядом с аэропортом Чинл. На борту находились четыре человека, которые не были местными жителями. Их гибель подтверждена.Самолет направлялся в больницу, чтобы забрать пациента.

Представители Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации прибыли на место для расследования причин авиакатастрофы. Причина крушения не установлена.