Умерла актриса Келли Мак из сериала «Ходячие мертвецы»

Американская актриса Келли Мак, известная по роли в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», умерла в возрасте 33 лет. Как сообщает Hollywood Reporter, она умерла в субботу в своем родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы.

Келли Мак также появлялась в эпизодах сериалов «911» и «Медики Чикаго». Актриса также работала над озвучкой: ее голос звучал в оскароносном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», где она озвучивала персонажа Гвен Стейси.