FT: США могут ввести новые санкции против «теневого флота» России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения санкций в отношении «теневого флота» России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Их могут ввести, если Москва не согласится на прекращение боевых действий на Украине до 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Два собеседника газеты уточнили, что Вашингтон рассматривает санкции против «теневого флота» как «легкий первый шаг» для давления на Москву. Еще один источник сказал, что власти США рассматривают сразу несколько мер воздействия на Кремль, включая ограничения в отношении «теневого флота».

FT отмечает, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США в январе не вводил новых санкций в отношении России, стремясь к урегулированию конфликта на Украине. Близкие к Белому дому чиновники сообщили, что разочарование господина Трампа во Владимире Путине растет. По их словам, Москва заплатит высокую цену, если не сядет за стол переговоров.

Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% в отношении партнеров России, если Москва не прекратит боевые действия на Украине до 8 августа. По информации Bloomberg, власти России рассматривают предложение президента США о воздушном перемирии в попытке предотвратить угрозу введения санкций.

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