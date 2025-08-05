В водоеме Харитоновского парка временно установили арт-объект в виде пельменей

В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в водоеме Харитоновского парка на один день установили арт-объект в виде 12 надувных пельменей. Авторами проекта стали художники Hot Singles in Your Area при поддержке сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

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В пресс-релизе «Стенограффии» говорится, что «пельмени — образ, в котором соединились гастрономический символ Урала и традиция собираться вместе за общим делом». Подчеркивается, что использовались экологичные материалы, полностью безопасные для экосистемы пруда.

«Нам было важно создать проект, в котором чувствуется любовь к Екатеринбургу и уважение к его культурному коду. Мы выбрали пельмени не случайно: это образ, который одновременно говорит и о локальной идентичности, и о том, что все мы здесь — из одного теста»,— пояснила креативный продюсер и руководитель региональных направлений «Авиасейлс» Ксения Токарева.

О дальнейшей судьбе пельменей фестиваль «Стенограффия» обещает сообщить в соцсетях.

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге в 16 раз. В нем принимают участие художники из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Сочи, а также из Европы — Франции, Швейцарии, Германии и Португалии.

Варвара Одегова