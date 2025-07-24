В квартире жителя Петербурга нашли больше 2 кг наркотиков, возбуждено уголовное дело

Полицейские нашли целый склад наркотиков в квартире на улице Седова в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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В полицию 22 июля обратилась собственница жилья. С ее слов, ее арендатор, 48-летний мужчина, перестал выходить на связь. Тогда заявительница пришла в квартиру и увидела там пакетики с неизвестным содержимым. Петербурженка вызвала наряд.

«В квартире полицейские обнаружили и изъяли 8 контейнеров с неизвестным веществом, 76 прозрачных полимерных пакетиков, полимерный стакан с белым порошком, сверток из липкой ленты с неизвестным веществом, полимерный пакетик с веществом оранжевого цвета, 4 электронных весов, мобильные телефоны и тетрадь с записями»,— рассказали в главке.

Все изъятое было направлено на экспертизу. В одном из контейнеров обнаружили метамфетамин. Другие контейнеры и пакеты с неизвестными веществами общей массой свыше 2 кг все еще находятся на экспертизе.

Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, арендатор квартиры уже находится под арестом за незаконный оборот запрещенных веществ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Новгородской области накрыли подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. В причастности к незаконной деятельности подозревается 54-летний житель Петербурга.

Дарья Астанина