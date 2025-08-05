Спектакли Краснодарского академического театра драмы им. Горького проходят при полных залах — средняя наполняемость 93%. За последние пять лет количество зрителей увеличилось на 30%. Справляется ли руководство культурного учреждения с реализацией экономической модели, как решается кадровый дефицит и какова основная миссия драмтеатра — «Review. Ъ-Кубань» рассказывает директор сцены Максим Секачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Максима Секачева Фото: из личного архива Максима Секачева

— Максим Николаевич, в 2023-м году вы отмечали стабильный интерес к театру. Как изменилась ситуация в 2024–2025 годах? Что показывают данные по продажам билетов и заполняемости залов?

— Средняя заполняемость зала — общее мерило успеха театра. Наш драмтеатр демонстрирует устойчивую динамику: в 2024 и первой половине 2025-го мы сохранили показатель более 93% заполняемости зала. Это значит, что три наши сцены постоянно полны — за указанный период мы приняли свыше 159 тыс. зрителей, что близко к прошлым результатам.

Вместе с тем достигнуты практически пределы по количеству спектаклей и нагрузке на труппу: штат и ресурс не позволяют резко расширять репертуарный план, но наша задача — не гоняться за количеством, а беречь традиции и качество.

На мой взгляд, главная миссия театра — сохранять традиции и приумножать их наследие. Иначе говоря, мы должны сберечь культурные устои, которые передали нам предшественники и которые мы с гордостью передадим будущим поколениям.

— Можно ли говорить о восстановлении допандемийного уровня посещаемости? С какими показателями вы вошли в 2025 год?

— Да, в 2023 году мы впервые вышли на уровень выше доковидного периода. Сейчас рост продолжается: в сравнении с 2019-м прирост зрителей составил около 30%. Внебюджетные доходы за последние пять лет также удвоились. Текущая тенденция показывает не только устойчивый зрительский интерес, но и эффективность нашей стратегии развития.

— Какие финансовые итоги театр показал по итогам 2024 года? Изменилась ли доля внебюджетных доходов?

— Финансовая стабильность — это и есть основа нашей работы. Поддержка краевых и федеральных властей выросла кратно за последние годы. Значительную часть нашего внебюджетного дохода мы направляем на повышение зарплаты.

Внебюджетные доходы составляют почти половину общего бюджета театра и продолжают расти. В 2024 году мы перевыполнили план на 15%, что подтверждает правильность выбранной экономической модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба театра Фото: Пресс-служба театра

— Удалось ли достичь поставленной ранее цели по выручке — выйти на соотношение «50 на 50» между бюджетным финансированием и собственными доходами?

— Мы действительно движемся к цели по соотношению 50 на 50 в отношении бюджета и внебюджета в нашей общей структуре. В 2024 году доля бюджетного финансирования составила 51%, а внебюджетных источников — 49%. Среди театров региона мы одни из лидеров по этому показателю, что свидетельствует о высокой эффективности работы в области маркетинга и гибкости управления.

— Какие направления формируют внебюджетные доходы?

— Основной доход — продажа билетов, что составляет около 80% от общего бюджета. Остальная часть — это буфет, аренда помещений, гастроли и коммерческие проекты. Мы не останавливаемся на этом и активно развиваем спонсорские программы и маркетинговые активности.

— Как меняется ценовая политика на билеты в условиях инфляции?

— Знаете, стоимость билетов — всегда чувствительный вопрос. Мы по-прежнему сохраняем доступность для зрителя, особенно для льготных категорий.

Если сравнить стоимость билетов на наши спектакли с другими зрелищными мероприятиями, такими как концерты звезд или выступления московских артистов, то становится очевидным, что порой антрепризы не всегда радуют высоким качеством, но их цена значительно выше из-за участия известных медийных лиц. Мы, в свою очередь, придерживаемся политики максимально доступных цен на билеты, чтобы каждый мог насладиться нашим качественным театральным искусством.

В целом, на практике повышаем цены лишь на самые аншлаговые спектакли, при этом стоимость билетов начинается от 500 руб. Такая мера делает наш театр доступным для широкой аудитории, ведь в сравнении с концертами звезд и антрепризами цена остается разумной при высоком качестве.

— Насколько активно молодежь посещает театр в 2024–2025 годах? Какую роль по-прежнему играет «Пушкинская карта»?

— Театр драмы демонстрирует на протяжении последних трех сезонов устойчивый рост интереса со стороны молодежи к театру. По числу посещений, обладателей «Пушкинской карты» театр Горького занимает лидирующие позиции в Южном федеральном округе и в Краснодарском крае. В прошлом году мы приняли почти 28 тыс. молодых зрителей в возрасте 14–22 лет, что, нас, безусловно не может не радовать. Мы внимательно изучаем запросы аудитории и ставим спектакли, которые интересны как юным зрителям, так и более взрослой публике.

— Как продвигается обновление технической базы и ремонт?

— С 2022 года ведется активная модернизация: по нацпроекту «Культура» обновили световое и звуковое оборудование, приобрели мощные лазерные проекторы, которые позволяют создавать эффектные визуальные эффекты — например, финал спектакля «Летят журавли» с проекцией «Салюта Победы» на потолке зала.

На протяжении последних лет, благодаря поддержке министерства культуры Краснодарского края и лично министра культуры Виктории Юрьевны Лапиной, в рамках региональных и федеральных программ мы получили финансирование на десятки млн руб. и продолжаем масштабные ремонтные работы: предстоит обновление сцены, кровли, камерного зала и других помещений. Эти вопросы должны находиться под постоянным вниманием директора и технической команды театра. Важно, чтобы часть проблем решалась ежедневно, чтобы ничто не оставалось без должного контроля.

— Есть ли сложности с поставками оборудования? Как обстоят дела с отечественными аналогами?

— Санкции наложили ограничения, но поставщики перестроились, и на рынке появилось много качественной отечественной и китайской техники. Мы закупаем оборудование, которое не уступает западным аналогам, и обеспечиваем своевременное и гарантийное обслуживание.

— По состоянию на 2025 год, ощущается ли дефицит кадров?

— Могу с уверенностью сказать, что кадровая ситуация у нас стабильна: коллектив сохраняет численность, что говорит о хорошем микроклимате в театре. Средний возраст труппы растет, поэтому мы планируем приглашать молодых специалистов, выпускников творческих вузов, поскольку уже сейчас необходимо заранее продумать, кто станет заменой нашим именитым мастерам и тем, кто многолетним опытом служит театру. Это необходимо для сохранения преемственности поколений и передачи знаний в области театрального искусства.

Однако остро ощущается нехватка технических работников: художников по свету, звукорежиссеров, служителей сцены — это редкие профессии, и мы ведем целенаправленную работу по их привлечению и обучению.

— Сохранился ли основной состав коллектива или произошли серьезные кадровые изменения в 2024 году?

— Костяк коллектива — опытные мастера, служат в театре десятилетиями. Кадровые изменения у нас происходят мягко, с учетом естественной ротации. Мы ценим мнение каждого сотрудника и тщательно планируем обновление состава.

Не забываем и о перспективных молодых сотрудниках — замечаем их и предлагаем продвижение.

— Планируете ли вы проводить летом 2025 года технические или косметические ремонтные работы? Какие участки театра требуют первоочередного внимания?

— Лето — традиционное время для профилактических работ. В этом году у нас запланирована циклевка и покраска сцены, косметические ремонты гримерок и технических помещений, а также установка системы раздвижных кулис. Внимание уделяется не только масштабным проектам, но и мелким, чтобы сохранять театр в отличном состоянии.

Еще раз повторюсь: директор совместно с коллегами обязаны постоянно отслеживать приоритетные участки для ремонта, чтобы избежать критических ситуаций и предотвратить плачевное состояние объектов.

— В 2023 году вы говорили, что театр — это как дом. Изменился ли ваш подход к управлению, появились ли новые принципы или практики в работе с командой?

— Театр — это действительно дом, и данный тезис не может измениться в связи с другими подходами в управлении или настроениями в коллективе. Начиная от труппы и заканчивая техспециалистами — все это наша большая семья. Мы продолжаем развивать внутреннюю культуру, поддерживаем коллег, уделяем внимание душевности и взаимопониманию. И, при этом, активно взаимодействуем с внешним миром — участвуем в фестивалях, конкурсах, обмениваемся опытом. Успех театра во многом зависит от любви и преданности наших артистов и сотрудников, и мы бесконечно благодарны им за это.

— Что бы вы пожелали зрителю?

— Любите театр и ходите в театр, а мы, в свою очередь, продолжим вас удивлять и радовать.

Беседовал Нурий Бзасежев