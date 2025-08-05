Посольство России: поставки Украине оружия из Нидерландов затягивают конфликт

Посольство России в Гааге рассматривает решение Нидерландов о покупке американского вооружения для Украины на €500 млн как меру по затягиванию конфликта.

«Ни к какому завершению конфликта это не приведет, а, напротив, будет способствовать его продолжению»,— сообщило посольство ТАСС. Диппредставительство России также считает, что финансирование поставок вооружений на Украину «ляжет тяжелым бременем» на европейских налогоплательщиков.

В июле президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок оружия на Украину на условии, что платить за него будут европейские союзники Украины. 4 августа власти Нидерландов сообщили о готовности оплатить поставку американского оружия для Киева на €500. Швеция, Норвегия и Дания также намерены выделить на эти цели около $486 млн.

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