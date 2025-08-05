Вице-спикера горсовета Оренбурга Сафиуллина обвинили в хищении 30 млн рублей

Управление СКР по Нижегородской области опубликовало подробности ареста вице-спикера городского совета Оренбурга Артема Сафиуллина. В частности, ведомство отметило, что депутат является директором строительной компании. Она выполняла муниципальный контракт в городе Чкаловск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт партии «Единая Россия» Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

По версии следствия, в 2023 году администрация города заключила контракт с компанией господина Сафиуллина на реконструкцию очистных сооружений. В его рамках обвиняемый заключил дополнительное соглашение, из-за которого стоимость работ была завышена. Тем самым вице-спикер похитил 30 млн руб.

Артема Сафиуллина сегодня арестовали по обвинению в мошенничестве. После взятия вице-спикера под стражу «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Никита Черненко