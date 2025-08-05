Зампредседателя горсовета Оренбурга Сафиуллина обвинили в мошенничестве

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 25 сентября заместителя председателя городского совета Оренбурга Артема Сафиуллина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу нижегородских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт партии «Единая Россия» Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

В аппарате оренбургского горсовета заявили агентству, что у них нет информации о задержании зампредседателя. В нескольких Telegram-каналах допустили, что дело связано с контрактом на работы на канализационных очистных сооружениях в Нижегородской области. Собеседник «РИА Новости» не привел подробности дела.

Господин Сафиуллин занял пост депутата городского совета Оренбурга в 2017 году. В 2020-м его переизбрали на новый срок. С 2019 года депутат работает коммерческим директором ООО «Эллипс». Входит в партию «Единая Россия».

Никита Черненко