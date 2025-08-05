«Единая Россия» приостановила членство арестованного вице-спикера из Оренбурга

«Единая Россия» приостановила членство в партии вице-спикера горсовета Оренбурга Артема Сафиуллина. Ранее стало известно, что депутат арестован по делу о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт партии «Единая Россия» Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

«Членство в партии приостановлено решением местного политсовета местного отделения партии Ленинского района города Оренбурга»,— сообщила пресс-служба «Единой России» ТАСС.

Суд Нижнего Новгорода арестовал Артема Сафиуллина до 25 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Издание «Урал 56» пишет, что дело может быть связано с деятельностью строительной компании «Дмстрой», которую возглавляет господин Сафиуллин.

Артем Сафиуллин занял пост депутата гордумы Оренбурга в 2017 году. На сайте «Единой России» он продолжает числиться членом партии.