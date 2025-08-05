Президент Швейцарии отправится в США на переговоры по торговой сделке

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер вместе с вице-президентом Федерального совета Ги Пармелином сегодня вылетят в Вашингтон для срочных переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Темой встречи станут компромиссы в торговых отношениях между странами, сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

Швейцария хочет настоять на снижение 39-процентных пошлин США на экспорт. Это одна из самых высоких тарифных ставок, когда-либо примененных США к европейским партнерам. Тарифы выше швейцарских получили Мьянма (40%), Лаос (40%) и Сирия (41%).

В ночь на 3 августа госпожа Келлер-Зуттер провела телефонный разговор с американским лидером по той же теме. Тогда Дональд Трамп отказался идти на уступки и заявил, что ставка в 10% слишком мала.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тарифы рассчитались по странам».