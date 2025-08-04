FT: Трамп ввел высокие пошлины против Швейцарии после разговора с ее президентом

Прошедший 31 июля телефонный разговор президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттера с президентом США Дональдом Трампом был «катастрофическим», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. На следующий день после этой беседы господин Трамп объявил о новых пошлинах, и для Швейцарии они составили 39%, что стало одной из самых высоких ставок.

По данным газеты, разговор лидеров двух стран продлился 30 минут и стал итогом более чем трех месяцев переговоров, в ходе которых швейцарские чиновники рассчитывали на базовую таможенную пошлину в 10%. Взамен Швейцария была готова выделить США $150 млрд инвестиций. Однако во время беседы господина Трампа волновал только торговый дефицит со Швейцарией в размере $39 млрд в год, а также «что еще может предложить эта богатая альпийская страна», пишет FT.

«Разговор прошел неудачно, с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно»,— рассказал один из собеседников издания. По его словам, госпожа Келлер-Заттер «ничего не могла ответить».

Дональд Трамп начал вводить таможенные пошлины на зарубежные товары в апреле, они затронули 185 стран и территорий. Тарифы выше швейцарских получили Мьянма (40%), Лаос (40%) и Сирия (41%). В прошлом году Швейцария экспортировала в США товаров на $60,9 млрд. В Соединенные Штаты отправляется 60% продукции швейцарских фармкомпаний. FT писала, что правительство Швейцарии пребывает в шоке после повышения торговых тарифов на импорт товаров в США.