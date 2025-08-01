Тарифы рассчитались по странам

Торговые пошлины Дональда Трампа вступают в силу. 31 июля стал последним днем, когда американские партнеры могли убедить Вашингтон не вводить тарифы на их товары. Ранее глава Белого дома сообщил о новых заключенных сделках и дополнительных пошлинах против некоторых стран. Например, 25-процентный тариф США введут против Индии за широкие торговые связи с Россией, 50-процентный — против Бразилии за «ущерб американским компаниям, свободе слова, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». Кроме того, Трамп объявил и о сделке с Южной Кореей. Сеул пообещал инвестировать в США $350 млрд и закупить энергоресурсы на $100 млрд, а взамен получил пошлину на свои товары не 25%, а 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

За несколько месяцев Трампу удалось заключить соглашения с большинством ключевых партнеров. О сделках с Вашингтоном объявили, среди прочих, в Евросоюзе, Японии, Великобритании и Индонезии. Все они добились снижения пошлин по сравнению с изначальными условиями США, но в долговечности этих соглашений есть сомнения, считает основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик: «Учитывая, что и Европа, и Япония в значительной степени зависят от американской поддержки, такая слабая переговорная позиция привела к тому, что Вашингтону достаточно быстро удалось выбить значительные уступки. Многие обозреватели в самом ЕС говорили о фактической капитуляции европейской стороны в этих торговых переговорах. Основная проблема соглашений заключается в том, что во многом они неустойчивы, зачастую содержат неясности по их реализации, в частности, каким образом будет работать механизм инвестирования в американскую экономику со стороны Евросоюза.

Уже сейчас звучат мнения, что многие из этих торговых соглашений несбалансированы. И это может привести к тому, что договоры, которые нередко изобилуют больше декларациями, чем конкретными механизмами, окажутся недолговечными.

В частности, соглашение США с Японией вызывает разногласия. Америка уже угрожает усилением мониторинга его соблюдения».

С некоторыми крупными странами США торговую сделку так и не заключили. Теперь против товаров из Канады будут введены пошлины в 35%, из Тайваня — 32%. С Мексикой переговоры продолжатся в течение трех месяцев, в это время продолжат действовать текущие тарифы, например, в 25% на автомобили. Отдельный дедлайн Вашингтон установил для Пекина — 12 августа, и он может быть продлен. После эскалации два месяца назад стороны подписали временное соглашение, которое отменяет взаимные ограничения, в том числе трехзначные пошлины, запрет поставок редкоземельных металлов в США и чипов Nvidia в Китай.

Какие бы сделки ни заключил Трамп в будущем, вряд ли они серьезно повлияют на мировую торговлю, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Никакого шока не будет. За истекший период много чего происходило, многотысячных пошлин введено не было. Там, где были заключены сделки, это были достаточно примитивные договоренности, которые, в общем-то, ни к чему принципиально новому не вели.

Мы имеем дело с мощнейшей пиар-акцией, а не профессиональным экономическим действием, которое должно быть связано с тонкой настройкой торговых отношений. Хаос, неопределенность и, самое главное, непонятно как самой Америке, так и ее торговым партнерам, к чему все это.

Но по большому счету в мировой торговле ничего не изменится, и, насколько я понимаю, бизнес относится к этому так, что это надо просто пережить. Обычно находятся пути, как обойти эти запреты. Это стоит не так дорого, как могло бы показаться вначале, когда говорилось о десятках, а то и сотнях процентов. Будут паузы, будут изменения в логистических цепочках. Где-то начнется лоббирование, в том числе со стороны крупнейших американских корпораций, которые, допустим, нуждаются в тайваньских полупроводниках и которые совершенно не хотят за это переплачивать. Мировая торговля многократно доказывала свою живучесть. Я думаю, что она докажет это и в очередной раз».

В мае Федеральный суд США по международной торговле заблокировал пошлины Дональда Трампа против 185 стран. Судьи посчитали, что у президента не было полномочий использовать закон о чрезвычайном экономическом положении для введения тарифов. Администрация Трампа обжаловала решение в апелляции, заседание прошло в Нью-Йорке 31 июля. Впрочем, решение вряд ли будет опубликовано на этой неделе, и независимо от него проигравшая сторона обратится в Верховный суд, говорят собеседники “Ъ FM”. Пока же напряжение из-за хаотичной политики республиканца только растет, считает управляющий партнер Trade123 Владимир Рожанковский: «Это показало заседание ФРС. Я такого скандала не помню: два члена Комитета по открытым рынкам открыто выступили против решения. Это вообще-то конфиденциальное мероприятие, голосование никогда не раскрывается.

Очень сильно вырос интерес к опционам. Очень много американских трейдеров теперь играют именно на волатильности. Рынки становятся непредсказуемыми. И основная причина — это тарифные войны Трампа, непонятные правила игры. Поэтому у главы ФРС Джерома Пауэлла образовалась такая мощная поддержка, потому что он, в конце концов, прав. Если базовые вещи низвергнуть, в силу вступит закон джунглей. Я думаю, что для рынков это будет очень плохо, потому что премии резко вырастут. В итоге все проиграют, кроме спекулянтов, конечно. Я не думаю, что это задача Трампа, но, похоже, к этому дело и идет, если он не определит правила игры буквально в ближайшие месяц-два. Ну что это такое: ввести налоги, отозвать их, консультироваться, потом забыть, куда-то еще поехать, затем про них вспомнить?»

Россия не попала в число стран, пошлины против которых Трамп объявил в «День освобождения» 2 апреля. Однако президент США намерен ввести тарифы в 100% на импорт как из России, так и ее торговых партнеров, если до 8 августа Москва и Киев не договорятся о перемирии.

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Сергей Симонов