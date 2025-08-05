Неизвестные с символикой «Русской общины» пытались сорвать мемориальную акцию на Сандармохе

Люди с шевронами «Русской общины» пытались сорвать мемориальное мероприятие по чтению имен жертв сталинских репрессий на кладбище Сандармох в Карелии. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия — зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров.

«Это вдвойне оскорбительно по отношению к памяти убитых»,— написал политик в Telegram-канале.

Правозащитница Татьяна Савинкина рассказала «Осторожно, новости», что члены «Русской общины» прибыли на кладбище еще до начала акции вместе с представителями «Молодой гвардии» и казаками. Активисты обливали участников мемориальной акции водой во время возложения цветов и пели песни. Кроме того, они развесили на деревьях несколько табличек с именами погибших иностранцев, воевавших за ВСУ против России. «Мы пытались их остановить, но они сказали, что посадят нас в тюрьму»,— сказала госпожа Савинкина.

По ее словам, присутствовавшие на акции правоохранители не препятствовали активистам общины.

Сама «Русская община» ситуацию не комментировала.

Сегодня, 5 августа, отмечается Международный день памяти жертв Большого террора в СССР. На кладбище Сандармох захоронены более 6 тыс. расстрелянных в 1937-1938 годах. Акция по чтению имен репрессированных на кладбище проводится ежегодно.

Полина Мотызлевская