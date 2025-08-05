Военный суд посадил на 15 лет обвиняемого в терактах бойца ВСУ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу против гранатометчика ВСУ Ярослава Коваля. Он участвовал в нападении на Курскую область в 2024 году. Фигуранта отправили в колонию строгого режима на 15 лет, первые четыре года он проведет в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Гранатометчик со своим подразделением въехал в Суджанский район в начале осени прошлого года. Он участвовал в удержании сел Черкасская Конопелька и Махновка, а также слободы Гончаровка. Вблизи них боец ВСУ с сослуживцами строил укрепления, наблюдал за мирными жителями и действиями ВС РФ. Кроме того, Коваль запугивал гражданских и мешал работе органов власти. В конце года украинец попал в плен к российским военнослужащим.

Подразделения ВСУ напали на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении региона. За время военных действий погиб 331 мирный житель. Предварительный ущерб от нападения превысил 3 млрд руб.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко