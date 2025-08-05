Более 5 тысяч жителей Дона обратились к врачам с жалобами на укусы

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Ростовской области обратились более 5 тыс. человек с жалобами на укусы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) уже зафиксировали в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском, Орловском районах. Случаи заражения лихорадкой Ку подтвердились в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах и в Волгодонске. Факты заражения клещевым боррелиозом также зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Морозовском и Сальском районах.

В ведомстве уточняется, что инфицирование происходило после укусов клещами при уходе за животными.

Константин Соловьев