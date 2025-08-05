Гостевые дома и мини-отели Крыма вышли на пиковую загрузку в июле

В июле 2025 года малые отели и гостевые дома Крыма, ориентированные на онлайн-продвижение и работу с репутацией, показали практически стопроцентную загрузку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По ее словам, высокую заполняемость обеспечили объекты, отвечающие нескольким критериям: наличие собственного сайта, активное размещение на агрегаторах и высокий пользовательский рейтинг. При этом речь идет именно о малом сегменте — частных мини-отелях и гостевых домах, в том числе семейного типа.

«Такие объекты в июле были загружены почти на 100%. Это касается не только ЮБК, но и западного Крыма, который в прошлом году пострадал больше других по уровню заполняемости», — отметила госпожа Стамбульникова.

По ее оценке, к категории «высокозагруженных» не попали только те средства размещения, которые не успевают адаптироваться к текущим рыночным условиям. В основном это крупные дома, построенные еще в 1990-е годы и управляемые владельцами пенсионного возраста.

«Такие объекты, как правило, не представлены онлайн, не инвестируют в обновление номерного фонда и предлагают минимальный набор услуг. Их загрузка остается низкой, несмотря на общий рост спроса», — уточнила эксперт.

Как отмечают в Ассоциации, именно работа над качеством сервиса, репутацией и цифровой вовлеченностью становятся ключевыми факторами выживаемости на рынке частного размещения.

«Устойчиво работающие объекты, независимо от формата собственности — мини-отель, гостевой дом или частный сектор — в этом сезоне оказались максимально востребованными», — подчеркнула Наталия Стамбульникова.

Богдан Кобец