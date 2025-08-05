На Дону стоимость упаковки лекарства для сердечников за год выросла на 16%

В Ростовской области медиальная стоимость упаковки препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний за первые шесть месяцев 2025 года увеличилась на 16%. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на DSM (маркетинговое агентство).

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Уточняется, что рост стоимости, соответственно, привел к росту выручки до 3,1 млрд руб. (+15% к аналогичному периоду 2024 года). По данным аналитиков, средневзвешенная цена упаковки лекарств выросла с 335 руб. до 388 руб. Всего в регионе было продано более 8 млн упаковок, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Константин Соловьев