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Массовое ДТП с семью автомобилями произошло в Белореченском районе

Сегодня днем, 5 августа, в Белореченском районе произошло ДТП с участием шести легковых и одного грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель зерновоза «Рено» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, что вызвало цепную реакцию и последующие столкновения.

В результате аварии пострадавших не оказалось.

Анна Гречко

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