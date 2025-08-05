Массовое ДТП с семью автомобилями произошло в Белореченском районе

Сегодня днем, 5 августа, в Белореченском районе произошло ДТП с участием шести легковых и одного грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель зерновоза «Рено» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, что вызвало цепную реакцию и последующие столкновения.

В результате аварии пострадавших не оказалось.

Анна Гречко