Жительниц Севастополя приговорили к 12 годам за передачу данных ВСУ

Севастопольский городской суд назначил 12 лет лишения свободы двум местным жительницам, обвинённым в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году 24-летняя женщина за денежное вознаграждение начала передавать сведения представителям Украины, к деятельности она привлекла свою 42-летнюю мать. Женщина сфотографировала российские военные объекты, после чего данные были переданы Главному управлению разведки Минобороны Украины через мессенджер.

Обе были задержаны сотрудниками ФСБ по Черноморскому флоту. Суд признал обвиняемых виновными и назначил каждой наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Решение вступило в силу, осужденные взяты под стражу в зале суда.

Анна Гречко