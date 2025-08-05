Ущербу вышел срок

Как стало известно «Ъ-Ростов», дело начальника Цимлянского района гидросооружений и судоходства — филиала ФБУ «Администрация “Волго-Дон”» Владимира Лобова, обвиняемого в хищении у государства 21,3 млн руб., прекращено. По версии следствия, господин Лобов подписал акты приема работ по реконструкции объектов шлюза, но работы не были выполнены. В суде начальник гидросооружений вину не признал. Решением Волгодонского районного суда уголовное дело в отношении него прекращено в связи с истечением срока давности. Господин Лобов продолжает работать на прежнем месте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Волгодонский районный суд ростовской области прекратил уголовное дело в отношении начальника Цимлянского района гидросооружений и судоходства — филиала ФБУ «Администрация “Волго-Дон”» Владимира Лобова. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

В отношении Владимира Лобова расследовалось дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2017–2018 годах он подписал акты о выполнении подрядчиком — ООО «СК Югволгастрой» — работ по реконструкции арки и обелиска шлюза №14 ЦРГСиС, но фактически работы выполнены не были. Причиненный государству ущерб был оценен в 21,3 млн руб.

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области следственным отделом по Волгодонску СУ СК России по региону было возбуждено уголовное дело. Обвинение Владимиру Лобову было предъявлено 13 декабря 2024 года. В конце месяца дело передали в Волгодонский районный суд для рассмотрения по существу»,— подтвердили «Ъ-Ростов» в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

На время судебных разбирательств с начальника гидросооружений взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. «В суде обвиняемый вину не признал, ссылался на недобросовестных подрядчиков. На похищенные деньги, по сведению коллег, он купил квартиру и автомобиль»,— рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Волгодонский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Лобова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Согласно данным, опубликованным в картотеке суда, решение не было обжаловано сторонами и вступило в законную силу.

По информации источника «Ъ-Ростов», господин Лобов сохранил свое рабочее место: он по-прежнему заместитель руководителя по реконструкции ФБУ «Администрация “Волго-Дон”». Получить комментарий Владимира Лобова изданию не удалось.

Наталья Белоштейн