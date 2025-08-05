Трамп сказал, что, вероятнее всего, не пойдет на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп сказал, что, «вероятнее всего, не будет» баллотироваться на новый президентский срок. Конституция Соединенных Штатов запрещает баллотироваться на пост главы государства более двух сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

«Нет, скорее всего, нет»,— ответил господин Трамп на вопрос CNBC о его возможном выдвижении на пост президента в третий раз.

В марте Дональд Трамп говорил, что «многие хотят» видеть его на посту президента после завершения второго срока, несмотря на конституционные ограничения. В мае он заявил о нежелании вновь баллотироваться на должность, так как «это не то, чего я хочу».