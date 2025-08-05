Краснодарцы сообщили о громком звуке в небе над городом

Днем 5 августа краснодарцы услышали громкий звук в небе. О шуме, в частности, сообщили, жители Комсомольского микрорайона, передают корреспонденты «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент также подтвердили очевидцы в северной части города. В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара комментариев по данному случаю пока не предоставили. Официальная информация о происшествиях в воздушном пространстве отсутствует.

Ранее в подобных случаях причиной громкого звука становилось преодоление звукового барьера авиацией.

Анна Гречко