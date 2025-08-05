Трамп намерен повысить пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупки российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

«Мы договорились о 25%, но думаю, что я буду существенно повышать эту ставку в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину, и если они будут это делать, я не буду доволен»,— сказал Дональд Трамп CNBC.

Ранее президент США заявлял, что Индия «не только закупает огромное количество российской нефти», но и продает ее «с большой прибылью». В интервью CNBC господин Трамп выразил уверенность, что снижение цен на нефть «еще на $10 за баррель» заставит власти России завершить конфликт на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Погонщик индийского слона».