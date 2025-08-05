Трамп: падение нефтяных цен на $10 заставит Россию остановить боевые действия

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть «еще на $10 за баррель» может заставить Россию прекратить боевые действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него (Владимира Путина. — «Ъ») не останется выбора. Экономика (России. — «Ъ») и так в тяжелом состоянии»,— заявил Трамп телеканалу CNBC News.

Также он объявил, что в течение суток «очень существенно» повысит пошлины для Индии, так как страна покупает российскую нефть. И пообещал ввести 35-процентные пошлины для ЕС, если блок не выполнит свои обязательства по инвестициям в американскую экономику.