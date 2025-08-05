Главу радиотехнической службы ВМФ Лопатиева признали виновным в получении взяток

Начальника радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки при выполнении гособоронзаказа, сообщили в СКР. Осужденному также назначили штраф в размере 16,5 млн руб. и запретили занимать должности в органах власти на три года.

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Суд установил, что в 2022–2025 годах Минобороны заключило контракты с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор». Компании должны были поставить технические устройства на общую сумму свыше 400 млн руб. Господин Лопатиев отвечал за качество продукции. В тот же период начальник службы получил взятки от руководителей компаний на сумму свыше 8 млн руб., установило следствие.

О задержании начальника радиотехнической службы «Ъ» сообщал в марте этого года. При этом указывалось, что господин Лопатиев сам требовал взятки от предпринимателей. Прокуратура утвердила обвинение фигуранту в июле, ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пора и сесть знать».

Никита Черненко