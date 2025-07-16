Пора и сесть знать

Как стало известно «Ъ», военная прокуратура, утвердив обвинение, передала в суд резонансное уголовное дело в отношении бывшего начальника радиотехнической службы главного штаба ВМФ Олега Лопатиева. Он обвиняется в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере и может провести в заключении до пятнадцати лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-начальник радиотехнической службы главного штаба ВМФ Олег Лопатиев

Фото: оперативная съемка Экс-начальник радиотехнической службы главного штаба ВМФ Олег Лопатиев

Фото: оперативная съемка

Военными следственными органами СКР капитан первого ранга Лопатиев обвиняется в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Во всех случаях начальник радиотехнической службы ВМФ получал незаконное вознаграждение от коммерсантов, выступавших поставщиками флота.

Так, следствием установлено, что в 2024 году Минобороны России заключило контракты при исполнении государственного оборонного заказа с АО «Изумруд», в рамках которых должно было получить различное навигационное оборудование на сумму более 400 млн руб. Контроль за качеством и технической приемкой продукции, поставляемой компанией, входящей в состав АО «Концерн "Моринформсистема-Агат"», был возложен командованием флота на капитана Лопатиева, который затребовал у гендиректора «Изумруда» Станислава Медведева откаты за «попустительство» при их исполнении и «общее покровительство».

В результате военный в три приема получил от предпринимателя 8 млн руб. С последним траншем в 3 млн руб. сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и задержали фигуранта в марте этого года в ресторане «IL Патио» санкт-петербургского аэропорта Пулково.

Свою вину военный категорически отрицал, но после того, как Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО, очевидно, изменил позицию. Во всяком случае, производство по сложному уголовному делу о коррупции в СКР закончили в рекордный срок — буквально за несколько месяцев.

Николай Сергеев