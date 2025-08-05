Жителю Кубани утвердили 16 лет колонии за поджоги на ж/д и покушение на теракт

Южный окружной военный суд признал жителя Краснодарского края Эдуарда Гладких виновным в попытке совершения теракта, диверсии и незаконном обороте взрывчатых и наркотических веществ. Фигуранта приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году Гладких по заданию через мессенджер поджег два металлических шкафа вдоль железнодорожных путей в Краснодаре, предварительно залив их содержимое бензином. Позднее, в декабре того же года, он получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, чтобы заложить его на одной из автозаправочных станций Краснодара. Однако сотрудники спецслужб заменили СВУ на муляж, и взрыв был предотвращен.

Суд квалифицировал действия как покушение на теракт (ч.1 ст.205 УК РФ), диверсию (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), попытку незаконного приобретения взрывчатки (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), а также незаконное хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Приговор оставлен апелляцией без изменения.

Анна Гречко