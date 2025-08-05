Кассация подтвердила приговор крымчанину за мошенничество в отношении отца погибшего солдата

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Артему Базиеву, осужденному за мошенничество в отношении отца военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщается в официальной карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, осенью 2022 года Артем Базиев, не обладая реальной информацией, представился отцу погибшего генералом Вооруженных сил России. Он сообщил, что сын находится в плену, и предложил перевести 300 тыс. руб. якобы на нужды Армии РФ для ускорения процедуры обмена. Позднее стало известно, что ДНК солдата совпало с останками погибшего, а переданные средства злоумышленник присвоил.

Симферопольский районный суд Республики Крым приговорил фигуранта к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в силу после апелляции. Адвокат настаивал в кассационной жалобе на смягчении наказания с учетом состояния здоровья осуждённого и его благотворительной деятельности, однако судебная коллегия сочла доводы несостоятельными.

Решения нижестоящих инстанций оставлены без изменения.

Анна Гречко