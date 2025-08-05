Инвестор ответил пониманием

Суд в Адыгее рассмотрит иск республиканской прокуратуры к Главгосэкспертизе о признании недействительным ее положительного заключения по проекту строительства экокурорта «Лагонаки». Действия надзорного ведомства поддерживают местные экологи. Оператор проекта — ООО «Лагонаки» — выразил уверенность, что целью затеянного судебного процесса является дополнительное всестороннее изучение влияния проекта на территорию, а не его остановка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: национальныепроекты.рф Фото: национальныепроекты.рф

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Адыгеи (АС РА) приступает к рассмотрению иска республиканской прокуратуры, предъявленного к ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Ведомство требует признать недействительным положительное заключение по проектной документации строительства всесезонного экокурорта «Лагонаки». По мнению прокуратуры, заключение выдано без учета экологических требований, и реализация проекта может повлечь за собой причинение вреда окружающей среде. Заседание по делу назначено на четверг, 7 августа.

Третьим лицом в дело привлечены республиканский кабмин вместе с комитетом по туризму и курортам, Кавказский биосферный заповедник, ООО «Лагонаки», непосредственно реализующее проект, его материнская компания НАО «Красная Поляна», холдинговая компания ООО «Мантера». Кроме них, в процессе участвуют несколько проектных и архитектурных бюро.

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского государственного биосферного заповедника (КГБЗ) площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна» через свою дочку ООО «Лагонаки» и при финансовом участии АО «Корпорация Туризм.РФ». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикал.

Власти Адыгеи заверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него.

На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника. Туристическая деревня будет расположена за границами КГБЗ на землях населенных пунктов на площади около 11 га. Планируемый объем номерного фонда — 745 номеров.

Свой иск прокуратура сопроводила ходатайством о принятии обеспечительных мер. Она попросила суд запретить республиканскому комитету по архитектуре и градостроительству выдавать разрешение на строительство на основании проектной документации (этап строительства № 1. Инженерная и транспортная инфраструктура. Сервисно-техническая зона. Этап строительства № 3. Верхняя деревня. Объекты гостиничной зоны, объекты инфраструктуры). Кроме того, ведомство просило запретить ООО «Лагонаки» и иным лицам осуществлять строительно-монтажные работы объектов.

Власти представили суду письма о том, что разрешения на строительство, пересадку растений не выдавались, а извещения о начале строительства в стройнадзор не поступало. Застройщик также заявил, что полностью завершил проектирование туристической деревни, но пока никаких работ не ведет. АС РА на это указал, что испрашиваемые обеспечительные меры по своему результату совпадают с целью, которой желает достичь истец, и косвенно предопределяют решение суда до завершения рассмотрения дела по существу. Он отказал в удовлетворении этого ходатайства, «поскольку обеспечительные меры должны обеспечивать решение суда, а не подменять его».

«Ъ-Кубань» направил в прокуратуру Адыгеи запрос с просьбой разъяснить, в чем состоят нарушения экологических требований, и какие экологические требования не учтены проектом. Однако в оперативном режиме предоставить изданию ответ на эти вопросы ведомство не смогло.

Действия прокуроров нашли поддержку у экологов. Местный природоохранный активист и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних пожелал им «политической воли к победе и личного мужества» в этом деле.

Он заявил, что ему и его коллегам удалось ознакомиться с результатами инженерных изысканий и отдельных проектных решений, и они якобы установили ряд несоответствий и ошибок в этих материалах, неполноту сведений и искаженных данных в области геологии, гидрометеорологии и экологии Лагонакского нагорья.

В ООО «Лагонаки» отметили, что понимают: близость горной деревни к заповеднику и расположение горнолыжного кластера в составе Биосферного полигона накладывает на автора проекта особую ответственность и предъявляет специальные требования при проектировании.

«Мы понимаем обеспокоенность научного сообщества, но вместе с тем действуем, руководствуясь не собственным усмотрением, а вмененными нормами и правилами, заключениями профессиональных экспертных организаций. Возьму на себя смелость предположить, что целью прокуратуры является дополнительное всестороннее изучение влияния проекта на территорию, а не просто его остановка. Для этой цели площадка суда — самая верная и непредвзятая, независимая, где всем сторонам предоставлено равное право на защиту своей позиции и доступ к дополнительным инструментам защиты и отстаивания своей правоты — независимой судебной экспертизе и привлечению экспертов, предупрежденных о даче ложных показаний в суде. Мы, со своей стороны, также заинтересованы во всестороннем изучении материалов, которые легли в основу принятия проектных решений. Надеемся, что оправдаем ту поддержку, которую проект получил изначально на всех уровнях, и сможем аргументированно доказать правомерность позиции в суде»,— заявил «Ъ-Кубань» генеральный директор ООО «Лагонаки» Инвер Калашаов.

Михаил Волкодав