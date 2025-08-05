Дончане потратили на бензин 14,7 млрд рублей за полгода

Ростовская область заняла шестое место в списке регионов с наибольшими суммарными тратами на бензин для автомобилей. По данным аналитика «Сбера», за первые шесть месяцев 2025 года жители региона заправились на 14,7 млрд руб., что на 27% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем жители Дона тратят почти 5 тыс. руб. на АЗС в месяц. За год показатель увеличился на 82 рубля или на 1,7%. Примечательно также, что чаще всего в России автолюбители заправляются в июне, а реже всего в феврале, показывает статистика.

Константин Соловьев