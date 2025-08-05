Российский спортивный фонд начнет распределять гранты со следующего года

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал «Ъ» о том, как проходит финальный этап подготовки к запуску Российского спортивного фонда (РСФ). Эта структура будет заниматься распределением львиной доли отчислений букмекеров на развитие спорта. Ранее все они напрямую шли в спортивные федерации. Теперь все поступления от ставок на зарубежные события (не менее 85% от общей суммы, по оценкам экспертов) будут аккумулироваться в РСФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас фонд зарегистрирован, назначен гендиректор. На днях будет открыт счет, начнется подбор персонала, офис в "Лужниках" появится в начале сентября. Оборудовать рабочие места надо, принять нормативную документацию, в том числе по попечительскому совету. Без попечительского совета принимать решения о распределении средств невозможно. Я его возглавлю в соответствии с законом, а в состав войдут уважаемые люди — депутаты, сенаторы, губернаторы. Виталий Георгиевич Смирнов (почетный президент ОКР.— “Ъ”) согласился участвовать»,— сообщил Михаил Дегтярев. Он пояснил, что с 2026 года федерации будут получать средства из фонда на основе «грантовой системы»: «Будет конкурсная основа и тройная система защиты заявок — в виде оценок экспертного совета, подведомственных Минспорту организаций и утверждения грантов попечительским советом».

По данным Единого регулятора азартных игр, общая сумма целевых отчислений на российский спорт в 2024 году составила около 33 млрд руб. При этом президент РФ Владимир Путин уже поручил увеличить процент букмекерских выплат на развитие отрасли. С 2 января 2026 года он вырастет с 2% до 2,25%, с 1 января 2028 года — до 2,5% от общего объема ставок.

Подробнее — в интервью министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Арнольд Кабанов