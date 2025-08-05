В Туапсинском округе подтоплено более 200 дворов

В результате продолжительных ливней в Туапсинском округе Краснодарского края подтоплены 214 дворовых территорий, в 167 домов зашла вода. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

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Комиссия обследовала более 300 домовладений. По данным администрации, водоснабжение частично восстановлено в селе Лермонтово, однако 30 домов — около 115 человек — остаются без воды. Восстановление трубопровода планируют завершить 7 августа, работы проводят методом подземной прокладки. В селе размещены 19 емкостей с технической водой.

В поселке Новомихайловском ведется ремонт оборудования на канализационно-насосных станциях, ранее затопленных. В ряде многоэтажных домов вода уже откачана из 12 из 15 затопленных подвалов.

3 августа в округе был введен муниципальный режим ЧС. В Лермонтово потоком воды смыло металлический мост через реку Шапсухо, более 300 домов оказались отрезаны от основной территории. Сейчас организован альтернативный проезд. По информации МЧС, все временные пункты размещения эвакуированных граждан на данный момент закрыты.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, строительство нового моста в Лермонтово начнется в середине августа. В округе продолжаются работы по расчистке дворов от ила и наносов. Задействованы 230 специалистов и 67 единиц техники.

Анна Гречко