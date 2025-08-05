В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задержаны четыре поезда

Четыре пассажирских поезда следуют с задержками до часа в Ростовской области. Причиной послужило падение обломков БПЛА между железнодорожными станциями «Миллерово» и «Тарасовка», заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

По состоянию на 12:00 мск задерживаются поезда: N252 Санкт-Петербург—Владикавказ, N568 Москва—Анапа, N284 Череповец—Анапа и N102 Москва—Адлер. В СКЖД рассказали «Интерфаксу», что пострадавших нет.

О задержках в движении поездов также сообщила Южная транспортная прокуратура, но число поездов она не привела. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, при нарушениях оно пригрозило принять меры.

По данным Минобороны, сегодня ночью над территорией Ростовской области сбито семь БПЛА. При атаке загорелась подстанция, пожар уже потушили на площади 500 кв. м.