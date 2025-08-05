Силы ПВО за ночь сбили 24 БПЛА над регионами России

В период с 22:00 мск 4 августа до 1:40 5 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 13 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще семь БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по два дрона — над Калужской и Смоленской областями.

В Ростовской области в результате атаки загорелась подстанция, пожар уже потушили. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области тоже обошлось без жертв и последствий на земле.