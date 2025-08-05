В Ростовской области в результате атаке БПЛА загорелась подстанция

Средства ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА. Дроны были сбиты в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал.

В результате атаки начались возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован.

В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен.