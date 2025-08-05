Захарова назвала приговор Гуцул бедой для молдавского народа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. По ее словам, это «беда, напавшая на Молдавию и ее народ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул перед началом заседания

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул перед началом заседания

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Дипломат уточнила, что Евгения Гуцул занимала пост главы Гагаузии на законных основаниях. «За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Еще до оглашения приговора Мария Захарова говорила, что итог судебного процесса над главой Гагаузии определит дальнейшую судьбу Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал приговор госпоже Гуцул попыткой «оказания неприкрытого давления на политических оппонентов».

Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Прокуратура запрашивала для Евгении Гуцул девять лет. По версии следствия, она систематически ввозила деньги для финансирования партии из России. Сама политик неоднократно заявляла, что дело против нее сфабриковано.