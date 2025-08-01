Судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, организованный режимом президента Молдавии Майи Санду, во многом определит дальнейшую судьбу страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима», — сказала госпожа Захарова в комментарии на сайте МИД России.

Ранее апелляционная палата Кишинева оставила Евгению Гуцул под домашним арестом. Прокуратура Молдавии требует приговорить ее к девяти годам лишения свободы по делу о якобы незаконном финансировании. Евгению Гуцул также хотят лишить права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул, а 9 апреля перевели под домашний арест.