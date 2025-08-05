В Новороссийске из-за аварии отключили воду у 850 человек

В связи с проведением аварийных работ по ликвидации повреждения водопроводной сети в Новороссийске 5 августа временно прекратили подачу воды на ул. Анапское шоссе, сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аварийное отключение произошло в районе 11:00 и затронуло 850 жителей. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - до 17:00. На период проведения аварийных работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция расследует хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода. Следствие предполагает, что в конце 2021 года руководство краевого ГКУ «Главное управление строительства» и представители подрядной организации ООО «Прогрессор» договорились о завышении начальной стоимости контракта на 2,4 млрд рублей. Эти средства предназначались для строительства 11-километрового участка водопровода до поселка Кабардинка. Впоследствии стороны оформили документацию о приемке работ, которые, по версии следствия, фактически не были выполнены.