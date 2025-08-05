В Ростове-на-Дону пожар на кухне привел к эвакуации жильцов пятиэтажки
В Ростове-на-Дону из пятиэтажного дома на ул. Темерницкой эвакуировали 18 человек. Пожар произошел на кухне квартиры второго этажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
По данным ведомства, загорелась кухонная вытяжка. Владельцев жилья дома не оказалось. Сильное задымление стало причиной эвакуации жильцов дома. Пострадавших нет.
«Огонь повредил мебель и бытовую технику на площади пять кв м. Для ликвидации возгорания задействовали девять единиц техники и 30 сотрудников спасательной службы»,— пояснили в пресс-службе.