В Ростове-на-Дону пожар на кухне привел к эвакуации жильцов пятиэтажки

В Ростове-на-Дону из пятиэтажного дома на ул. Темерницкой эвакуировали 18 человек. Пожар произошел на кухне квартиры второго этажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным ведомства, загорелась кухонная вытяжка. Владельцев жилья дома не оказалось. Сильное задымление стало причиной эвакуации жильцов дома. Пострадавших нет.

«Огонь повредил мебель и бытовую технику на площади пять кв м. Для ликвидации возгорания задействовали девять единиц техники и 30 сотрудников спасательной службы»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко