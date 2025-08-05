Минтранс США анонсировал важное заявление по беспилотникам

Власти США сегодня выступят с заявлением по теме беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава американского Минтранса Шон Даффи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Rose Layden / File Photo / Reuters Фото: Anna Rose Layden / File Photo / Reuters

«Мы переходим к доминированию США в области беспилотников... Готовится грандиозное объявление!» — написал министр в соцсети X, не приведя никаких подробностей.

В июне президент США Дональд Трамп подписал поручил Федеральному авиауправлению США ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Fox News сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет позволил командирам американских войск закупать и испытывать БПЛА независимо друг от друга, а также проводить моделирования боевых действий с использованием беспилотников. Это решение было принято с целью превзойти Россию и Китай в этой области.

О производстве дронов в РФ — в материале «Ъ» «Команда на взлет».