Fox News: Пентагон намерен догнать Россию и Китай в сфере беспилотников

Министр обороны США Пит Хегсет позволил командирам американских войск закупать и испытывать БПЛА независимо друг от друга, а также проводить моделирования боевых действий с использованием беспилотников. Такое решение было принято целью превзойти Россию и Китай в области БПЛА, сообщает телеканал Fox News.

Согласно документам, Пит Хегсет отменил устаревшие правила, которые, по его мнению, ограничивают инновации. Впервые полковники и капитаны могут независимо закупать и испытывать беспилотники, включая прототипы, напечатанные на 3D-принтере, и коммерческие системы, отвечающие стандартам национальной безопасности. Они также могут немедленно начинать обучение и эксплуатацию дронов, обходя бюрократические препятствия, и тестировать нелетальные автономные БПЛА в контролируемых условиях.

«Министерство обороны теряет бдительность…Смертоносность не будет ограничена самоограничениями... Наш главный риск — это избегание риска»,— написал господин Хегсет в служебных записках, с которыми ознакомился телеканал.

По словам господина Хегсета, на сегодняшний день Министерству обороны «не удалось развернуть БПЛА в необходимом масштабе и с необходимой скоростью».