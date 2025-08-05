Бастрыкин: наемники из девяти стран участвовали в нападении на Курскую область
Председатель СКР Александр Бастрыкин перечислил страны, чьи граждане участвовали в нападении ВСУ на Курскую область. Всего он отметил девять государств. При этом ведомство продолжает устанавливать точное количество стран, из которых прибыли наемники.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран»,— сказал господин Бастрыкин в интервью газете «Комсомольская правда».
В марте этого года Россия сообщала, что с начала спецоперации контракты с ВСУ подписали более 15 тыс. наемников из 115 стран. По данным председателя СКР, больше всего бойцов приезжают из США, Британии, Канады и Грузии. В нападении на Курскую область участвовали порядка 3,5 тыс. наемников из более чем 70 стран, из них 134 уже получили приговоры.