Председатель СКР Александр Бастрыкин перечислил страны, чьи граждане участвовали в нападении ВСУ на Курскую область. Всего он отметил девять государств. При этом ведомство продолжает устанавливать точное количество стран, из которых прибыли наемники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран»,— сказал господин Бастрыкин в интервью газете «Комсомольская правда».

В марте этого года Россия сообщала, что с начала спецоперации контракты с ВСУ подписали более 15 тыс. наемников из 115 стран. По данным председателя СКР, больше всего бойцов приезжают из США, Британии, Канады и Грузии. В нападении на Курскую область участвовали порядка 3,5 тыс. наемников из более чем 70 стран, из них 134 уже получили приговоры.

Никита Черненко