Законопроект об ограничении торговли энергетиками получил поддержку на Дону

Законодательное собрание Ростовской области поддержало федеральный законопроект о дополнительных ограничениях торговли энергетическими напитками. Инициатива уточняет места, где продажа такой продукции будет запрещена. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно документу, торговля энергетиками будет запрещена на территориях, предназначенных для медицинских, спортивных, культурных и других социальных услуг, а также на объектах транспортной инфраструктуры городского и пригородного сообщения. Кроме того, планируется запретить реализацию энергетических напитков в радиусе 100 м от образовательных учреждений — по аналогии с ограничениями для алкогольной продукции и табака.

«Инициатива напрямую связана с заботой о здоровье нашего молодого поколения. С марта 2025 года в России уже действует запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и их реализацию в школах, больницах, учреждениях культуры и спорта», — приводится в сообщении комментарий председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игоря Буракова.

В данный момент законопроект проходит этап экспертной оценки. Государственная Дума рассмотрит его в первом чтении в рамках осенней сессии.

Валентина Любашенко