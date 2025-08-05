Ж/д-маршрутом между Железноводском и Кисловодском воспользовались 50 тысяч человек

Пригородные поезда на маршруте Железноводск – Кисловодск в июле 2025 года перевезли свыше 50 тыс. пассажиров, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем в сутки составы перевозили более 2,8 тыс. человек. Пассажиропоток в Железноводск за предыдущий месяц составил свыше 12 тыс. человек, что в три раза больше, чем в июле 2024 года.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что между Железноводском и Кисловодском запустили ежедневное железнодорожное сообщение.

Константин Соловьев