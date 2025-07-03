Между Кисловодском и Железноводском запустят ежедневную электричку

С 12 июля между Кисловодском и Железноводском начнут ходить ежедневные пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из Кисловодска состав будет отправляться в 09:25, 12:27, 16:30 и в 19:00 по будням дни и в 13:00 — в выходные и праздничные дни, а пребывать соответственно в Железноводск в 11:14, 14:14, 18:14 и в 20:35 по будням, а в 14:44 по выходным и праздникам.

В обратном направлении электричка будет отправляться в 12:14, в 15:10, в 18:40 и в 21:01 в рабочие дни и в 12:30 в выходные, а прибывать в Кисловодск в 13:28, 16:36, 20:08 и в 22:25 в рабочие дни соответственно, а в выходные и праздники — в 13:55.

Состав будет останавливаться на платформах Минутка, Подкумок, Белый Уголь, Ессентуки, Золотушка, Скачки, Новопятигорск, Пятигорск, Лермонтовский, Машук, Иноземцево и Бештау.

Курсировать поезда будут до 12 октября.

Константин Соловьев