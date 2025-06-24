В Екатеринбурге определили претендентов на звание «Почетный гражданин»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин», в результате которого были определены две кандидатуры для рассмотрения городской Думой, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На звание претендуют:

ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева;

член президиума Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, бывшая заведующая городским здравоохранением Свердловска Маргарита Медведева.

«На голосование представлены 18 человек — из них сегодня мы выберем двоих. Затем кандидатуры рассмотрят депутаты городской Думы и определят нового “Почетного гражданина”»,— отметил Алексей Орлов.

Звание «Почетного гражданина» присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие Екатеринбург и получившие широкое общественное признание. За всю историю его существования званием были удостоены 102 человека. В 2024 году его обладателем стал 100-летний ветеран ВОВ Жорж Токарев, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года. Награда дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.

Ранее в этом году звание было присвоено 37 участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). На выплаты почетным гражданам Екатеринбурга было предусмотрено 17,5 млн руб. Алексей Орлов добавил, что средства начали поступать с 1 апреля.

Полина Щуцкая