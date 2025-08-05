Креатив + сторителлинг

Posie, «Букеты»

В поддержку новой коллекции «Букеты» ювелирный дом Posie выпустил рекламный ролик. На зеленой парковой лужайке, среди фонтанов и античных колонн происходит бал-маскарад — это отсылка к пышным балам-метаморфозам XVIII века, которые страстно любила императрица Елизавета Петровна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Следующая фотография 1 / 5 Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie

Современный бал Posie — это череда преображений: девушки в бриллиантах с мотивом лепестка то замирают, подобно мраморным статуям, то исполняют хаотичный танцевальный рейв. Музыка доносится из старинной музыкальной шкатулки, а сама художественная перспектива и позы героинь будто бы сошли с сюрреалистических полотен де Кирико. Кампания стала первым подобным опытом Posie, над идеей съемок работала целая творческая команда: режиссер Алеша (призер «Каннских львов»), оператор Андрей Краузов, фотограф и арт-директор Ян Югай, стилист Катя Табакова, а также бренд-директор Posie Анна Казакова и арт-директор дома Алена Худякова.

Liza Borzaya, «Вечные ценности»

Линейку свадебных украшений «Вечные ценности» Лиза Борзунова запустила в прошлом году. По мнению ювелира, знакомство с серьезными драгоценностями, в том числе с бриллиантами, для многих происходит именно в момент помолвки и свадьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Liza Borzaya, / Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 10 Фото: Liza Borzaya, / Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya

Флагманом первой части «Ценностей» стали кольца «Диво» с бриллиантовыми октагонами 5 и 10 карат. Сиквелом выступили одноименные серьги с бриллиантами той же огранки и такого же веса (на их создание у ювелира за верстаком уходит около 50 часов). И кольцо, и серьги — повод для гордости всей команды, и в частности геммологов, поскольку для настоящего «дива», как из сказки Пушкина, невероятно сложно отыскать подходящие по пропорциям бриллианты (еще и парные!), способные пройти испытание огранкой «изумруд», четкой, структурной, с открытой широкой площадкой, не терпящей изъянов и трещин. В рекламном ролике «Вечные ценности» (видеограф Анна Дмитриева, арт-директор Алексей Дунаев) невеста исполняет танец в украшениях «Диво», а также в серьгах-трансформерах «Бриллиантовые капли» и многочисленных кольцах для помолвки «Царевна», «Лебедь», «Княжна», «Пламя» с бриллиантами разных форм и огранок.

Dzhanelli, «Гедонизм»

Броши в виде яиц с красной и черной икрой — так выглядит гедонизм глазами ювелира Дианы Джанелли. Вдохновением для одноименной коллекции стали воспоминания о деликатесе из советского детства, а лицом рекламной съемки была выбрана Елизавета Лихачева, экс-директор Пушкинского музея, по словам автора украшений, «человек интеллектуальный и с отличным чувством юмора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Dzhanelli Фото: Dzhanelli Фото: Dzhanelli Фото: Dzhanelli Следующая фотография 1 / 4 Фото: Dzhanelli Фото: Dzhanelli Фото: Dzhanelli Фото: Dzhanelli

Сама Лихачева так прокомментировала свой дебют в промосъемке: «Моя деятельность никак не связана ни с миром рекламы, ни с ювелирной индустрией. Участие в рекламной кампании ювелирного бренда стало для меня своего рода личным вызовом. Я считаю одним из важных жизненных успехов умение выходить за пределы стандартных представлений о себе, поэтому приняла приглашение стать лицом бренда. И украшения действительно хорошие. Больше всего мне понравилась совершенно чудесная брошь в виде яйца с черной икрой. Учитывая, что это все-таки не бижутерия, а ювелирные изделия, люди, которые их носят, должны обладать серьезным чувством самоиронии. Я люблю такие забавные штуки, самоирония — наше все!»

Нина Спиридонова